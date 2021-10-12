Son dakika Beşiktaş haberi! Ocak ayında 40 milyon euroluk operasyon!

Geçen sezonun transfer döneminin son günlerinde Yunanistan ekibi PAOK’tan teklif alan Adem Ljajic, takımda kalmayı seçince Kara Kartal’daki kadro dışı oyuncu sayısı 3’e çıkmıştı. Brezilyalı sağ bek Douglas ile Jeremain Lens’i de elinden çıkaramamasına ek olarak listeye Ljajic’in de eklenmesi sonucu verim alamadığı 3 futbolcu için yüklü bir ödeme yapmak zorunda kalan yönetim, Ocak ayından umutlu... Lisansları çıkarılmayan ve bireysel olarak Nevzat Demir Tesisleri’ndeki yan sahada çalışmalarını sürdüren 3 futbolcuyla ay sonunda tekrar bir araya gelecek olan yönetimin, devre arasında ayrılık konusunu masaya yatıracağı bildirildi. Douglas’a 1.1 milyon Euro, Jeremain Lens’e 2.5 milyon Euro ve Adem Ljajic’e de 4.2 milyon Euro ödemek durumunda olan yönetimin, bu miktarın yarı sezonluk maliyetini karşılayıp kalan 3 milyon 900 bin Euro’luk (yaklaşık 40 milyon TL) bölümünü ise ödemeden ayrılmak istediği belirtildi.

Talipleri var...

Beşiktaş ’ta 2 sezondur kadro dışı olmasına rağmen bunu sorun etmeyen Douglas’ın aksine Lens ve Ljajic’in devre arasında ayrılığa olumlu baktığı kaydedildi. Kara Kartal’daki sözleşmeleri sezon sonunda bitecek 3 oyuncudan Lens’e Süper Lig ve Hollanda’d an, Ljajic’e de Yunanistan, İtalya ve Sırbistan Ligi’nden talipler var.