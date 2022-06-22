Son dakika Beşiktaş haberi! Marko Arnautovic bombası

Spor To to Süper Lig ’de yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da 1 numaralı gündem transfer ... Şu ana kadar Gedson Fernandes ve Romain Saiss hamlelerine imza atan yönetim, teknik direktör Va lerien Ismael’in talebi sonrasında yeni forvetini de kampa yetiştirmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda İngiliz ekibi Burnley’den Wout Weghorst’u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan yönetim, bu isimden bir türlü sonuç alamayınca listedeki alternartif isimlere yöneldi. Kara Kartal’ın, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Marko Arnautovic için büyük bir operasyon başlattığı ve 33 yaşındaki forvetin transferini bitirme noktasında olduğu kaydedildi. Geçen sezon Bologna formasıyla 34 maça çıkıp 15 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Avusturyalı forvet için son temasların yapıldığı ifade edildi.









Başkan Çebi doğruladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün sponsorluk anlaşması töreninde forvet transferiyle ilgili olarak, “Weghorst’tan henüz olumlu cevap alamadık ama ekonomik olarak el sıkıştık. Sadece ailevi süreci ve kendisinin de beklediği teklifler var. Kendisine Ceyhun Kazancı vasıtasıyla bu saatten sonra serbest olduğu ve Beşiktaş’ın başka oyuncularla da ilgilendiğini söylediğimizi belirtmek istiyorum. Bu süreç içerisinde kendisi olumlu döndüğünde başkasıyla sözleşme yapmazsak kendisiyle yola devam edebiliriz. Sörloth istediğimiz bir forvet ama alternatiflerimiz çok fazla” demişti. Başkan’dan, dün Kulüpler Birliği toplantısı sonrası yeni bir açıklama geldi. Çebi, “Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarından ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Alternatifler de var!

Forvet operasyonunda alternatifli hareket eden Kartal, Alexander Sörloth için girişimlerine de hız verdi. Almanya Bundesliga ekibi Leipzig’in 10 milyon Euro’luk bonservis talebine 6 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığını veren idareciler, girişimlerini hızlandırdı. Yönetim, Türkiye’ye dönmeye olumlu bakan ve Avrupa’nın büyük liglerinde yer alan önemli takımlardan da teklif almamasına ek olarak kulübü Leipzig’in de göndermeyi planladığı Sörloth için tüm imkanları seferber etme kararı aldı. Kara Kartal, 1 hafta içinde Sörloth operasyonundan beklediği sonucu alamazsa Real Madrid’in Sırp forveti Luka Jovic’i bitirmeye çalışacak. İspanyol basınında dün çıkan haberlere göre Kartal, Jovic için 1,5 milyon Euro kiralama ücreti ödemeye şimdiden hazır...