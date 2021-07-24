Leicester City'nin Burton Albion ile oynayacağı hazırlık maçına Beşiktaş ve Galatasaray 'ın transfer listesinde olan Rachid Ghezzal ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki Cezayirli futbolcu gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı.

Cezayirli oyuncunun menajeri kısa süre önce Beşiktaş'la görüşmeye gelmiş ve transfer için bir çok konuda anlaşmaya varmıştı. Ghezzal'ın Leicester City'de kadroda düşünülmedi iddia edilse de bugün hazırlık maçında 11'de sahaya çıkacak olması bu iddiaları yalanlar nitelikte oldu.

Leicester City'nin 2019 yılında 14 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu son iki sezondur Fiorentina ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. Ghezzal Beşiktaş formasıyla 31 Süper Lig maçında 8 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.

Burton Albion karşısında milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü de 11'de başlıyor.











