Son dakika Beşiktaş haberi! Kovid-19 etkisi! Endişeye yol açtı

Önder Karaveli ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş , Süper Lig’de Gaziantep FK’dan sonra Karagümrük’ü de yenerek 2’de 2 yaptı. Siyah-beyazlı takımın yükselişe geçmesi yüzleri güldürürken, Karagümrük maçının son yarım saatindeki olumsuz futbol gelecek haftalar için endişeye yol açtı.

Milliyet'in haberine göre; Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe de dahil olmak üzere takımdaki birçok futbolcunun kısa süre önce Kovid-19 geçirmiş olması yüzünden fiziksel problemler yaşandığı aktarıldı. Teknik heyetin, fizik kondisyon açısından hızla geriye giden futbolculara ekstra çalışmalar yaptıracağı belirlendi. Önder Karaveli’nin, Yeni Malatyaspor maçından sonra Süper Lig’e verilecek bir haftalık arada Oğuzhan Özyakup başta olmak üzere Kovid nedeniyle fiziksel sorun yaşayan futbolcularla yakından ilgileneceği kaydedildi. Oğuzhan, Kovid yüzünden takımda en uzun süre karantinada kalan futbolcu olmuştu.

Kiralık golcü aranıyor!

Hafif sakatlıkları bulunan Welinton ve Atiba’nın durumlarını takip eden teknik heyet, takımdaki gol sıkıntısına da çözüm arıyor. Alex Teixeira ve Güven Yalçın’ı, Michy Batshuayi’nin yanında yardımcı santrafor gibi oynatmayı düşünen Önder Karaveli’nin farklı seçenekleri de gündeminde tuttuğu öğrenildi. Transfer için henüz somut bir karar vermeyen siyah-beyazlı yönetimin, kiralık bir golcü konusunda arayışlarını sürdürdüğü iddia edildi. Koşulların uyması ve teknik heyetin onay vermesi halinde santrfor takviyesi yapılabileceği ileri sürüldü.