Yeni sezona Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk ederek başlayacak olan Beşiktaş , bu maç öncesinde karşılaşma için bilet alan taraftarlara önemli uyarılarda bulundu. Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı uyarıda stadyumun kapılarının açılış saati, devir işlemleri ve bilet satışlarıyla ilgili bilgiler verildi.

İşte Beşiktaş'ın taraftarlarına yaptığı o uyarı:

Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig ’in ilk haftasında bugün saat 21.45’te Vodafone Park’ta Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor maçı için Vodafone Park’a gelecek taraftarlarımızın yoğunluktan etkilenmemeleri amacıyla stadyum kapıları saat 18.45’te açılacaktır.

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçı için bilet satın alan ama maça gelemeyecek durumda olan taraftarlarımız biletlerini Kulübümüze devredebilirler.

Devir edilen biletin Kulübümüz tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin %47’si parapuan olarak Passo hesabınıza aktarılacaktır. Biriken parapuanlar, 2023-2024 sezonu kombine yenilemesinde indirim avantajı sağlayacaktır.

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı için satışa sunulan biletlerin büyük bir bölümünü tüketen taraftarlarımıza teşekkür eder, kalan az sayıda biletin satışının devam ettiğini taraftarlarımızın bilgilerine sunarız.