Siyah-Beyazlılar’ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. Altay mücadelesinde arka adalesinden sakatlanan ve 3 haftadır takımdan ayrı konumda bulunan başarılı futbolcu, problemini büyük ölçüde atlattı. Milli arada yoğun tedavi programı uygulanan 31 yaşındaki ön libero, formasına dönmeye oldukça yakın... Süper Lig ’de cuma günü Başakşehir’le oynanacak karşılaşmanın önceki gün başlayan hazırlıklarında düz koşu yapan Bosna Hersekli süperstar, dünkü antrenmanda da bireysel çalışıp ardından tedaviye geçti. Oyuncusunun durumunu yakından takip eden ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde yüz hazır olmasını beklediği kaydedildi.

Riske edilmezse Sporting’le...

Durumunun iyiye gitmesi halinde Pjanic’i Başakşehir’le cuma günü oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil etmeyi planlayan Sergen Yalçın’ın, aksi bir durumda başarılı futbolcuyu riske etmeyeceği belirtildi. Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu 3. maçında 19 Ekim Salı günü Sporting’le Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmayı düşünen Yalçın’ın, bundan dolayı Pjanic’i bu önemli müsabakaya saklayabileceği ifade edildi.

Eksikler dönmeye devam ediyor

Süper Lig’in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir’e konuk olacak Beşiktaş , hazırlıklarına dün devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı belirtildi. Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve minik kale maçla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdiği kaydedildi. Sakatlıklarını atlatan; Atiba, Montero, Ghezzal, Welinton ve Larin idmanda yer aldı. Pjanic ve Mehmet Topal bireysel çalıştı. N’Koudou’nun da tedavisine devam edildi.