Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu. Lige galibiyetle dönüş yapmak ve zorlu fikstüre kayıpsız başlamak istediklerini ifade eden Kocadağ, Vida, Larin ve Güven'in sözleşmelerini uzatmak için çalıştıklarını ifade etti. Kocadağ, Devler Ligi'nde oynayacakları Sporting mücadelelerini kazanarak ülke puanını katkı yapmak istediklerini söyledi.

Mili ara öncesi çok sayıda sakat ve eksikleri olduğunu belirten Kocadağ şöyle devam etti: "Süreci en iyi şekilde geçirmek için gayret ettik. Milli ara, toparlanmamız için iyi bir fırsat oldu. Önümüzde çok kritik sınavlar var. 3 hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçları ve derbiler oynayacağız. Bu karşılaşmalarda en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum."

KADRO VE OYUN FARKI!

Şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını ifade eden Emre Kocadağ, "Eksiklerimizin çok olduğu süreçte bazen istediklerimizi yapamamış, beklenmedik sonuçlar almış olabiliriz ama takımımız her zaman mücadelesini ortaya koydu.

Şimdi sakatlığı bulunan oyuncularımız döndü. Onların da katkısıyla hem istediğimiz sonuçları almaya devam edeceğiz hem de ortaya çok daha iyi bir oyun çıkacak.

Son sezonun şampiyonu olarak bu sezonun da şampiyonluk için en güçlü aday biziz. Kadro ve oyun kalitemiz bunu fazlasıyla gösteriyor." şeklinde konuştu.

"ÜLKE PUANI DA ÖNEMLİ"

Sporting maçlarının önemine vurgu yapan deneyimli yönetici, "Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı oynayacağımız maçları kazanarak kendimizi göstermek istiyoruz. Hem bizim hem de ülke puanı için elbette çok önemli bu. Üst üste iki maçımızı da alırsak farklı şeyler konuşabiliriz.

Borussia Dortmund'a karşı iyi bir mücadele sergilemiştik. Ajax maçında ise eksiğimiz çok fazla olmasına rağmen Sergen hocamız takımı mental olarak çok iyi hazırlamıştı. Gençlerimizle de birlikte Beşiktaş'a yakışır bir mücadele sergilediğimizi düşünüyorum." dedi.

"VİDA, LARİN VE GÜVEN'E İMZA ATTIRMAK İSTİYORUZ"

3 futbolcuyla devre arasında sözleşme uzatmak istedikleri söyleyen Kocadağ, "Ocak ayı gelmeden Vida, Larin ve Güven ile sözleşme imzalama isteğimiz var. Karşılıklı talepler-istekler oluyor. Beşiktaş hepsine değer kattı, onlar da bu forma altında en iyi şekilde mücadele ettiler. Memnun kaldık ki birlikte devam etmek istiyoruz. Ancak süreci yönetirken dikkat ettiğimiz husus, oyuncularımızın odağının saha içinde kalması. Onlar da zaten tüm konsantrasyonu sahaya vermiş durumdalar."