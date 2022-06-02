Transferde önce kendi seçimini bekleyen Beşiktaş , şimdi de Türkiye Futbol Federasyonu’nun 16 Haziran’da yapacağı seçime göz dikti. Siyah-beyazlılar, yabancı konusunda TFF’nin yeni yönetiminin kararını bekleyecek. Mevcut kadrosunda sözleşmeleri devam eden yabancıların yanı sıra Gedson ile de anlaşan Kartal, yabancı bir santrfor ve yabancı bir stoper dışındaki mevkiler için yeni TFF Yönetimi’nin yabancı kararına göre yol haritası çizecek.

8+3 ya da 7+3 kuralının yanı sıra, eskisi gibi 14 yabancı kuralına dönüş ihtimalini de düşünen Beşiktaş, kriz yaşamamak için adımlarını sağlam bir şekilde atmaya çalışacak. Ajdin Hasic ve Tyler Boyd gibi yabancı oyunculara da sahip olan siyah-beyazlılar, ne limit ne de kontenjan sorununa takılmak istiyor. Stoper ve golcü aldıktan sonra mevcut sınıra dayanacak olan Beşiktaş, daha sonra diğer mevkilere yönelecek.

Kontenjanın geçen seneye göre daha sıkıntılı olması durumunda yer açmaya çalışacak olan yönetim, teknik heyetle bir araya gelerek bir strateji belirleyecek. Tyler Boyd ve Ajdin Hasic’in kamp performansını da görmek isteyen Teknik Direktör Valerien Ismael’in, beğenmesi halinde bu futbolculara bile şans verebileceği iddia dildi.

LARIN VEDA ETTİ

Sezonun sona ermesiyle Beşiktaş ile olan tüm bağları kopan Larin’in, son kararını vererek siyah-beyazlı kulübe veda ettiği öğrenildi. Hem evini hem de tesislerdeki odasını boşaltan Kanadalı oyuncunun. kendisine gelen teklifler içerisinde en yüksek rakamı öneren kulübe gitmeye karar verdiği bildirildi.

Bu sezon kendini Şampiyonlar Ligi’nde göstererek İngiltere Ligi’ne gitmenin hayallerini kuran, fakat kötü bir sezon geçirdiği için beklediği teklifleri alamayan Larin’in, Türkiye’den gelmesi muhtemel tekliflere de açık olduğu ifade edildi. Kanada Mlli Takımı’nda bulunan ve bu nedenle transferinde acele etmeyen Larin, Dünya Kupası’na hazır gidebilmek için transferini bir an önce bitirmeye çalışacak. (Skorer)