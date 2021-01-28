Transferde sadece golcü arayışı içerisinde olan Beşiktaş Yönetimi hem Hulk hem de Fode Koita için çalışmalarını aynı anda yürütüyor.

Öncelikle bu iki isim üzerinde yoğunlaşan ve kulübün maddi kriterlerini zorlamayacak şekilde hareket eden yöneticiler, farklı alternatifleri de transferin son gününe kadar takip edecek. Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal gibi fırsat transferlerini yakından takip eden siyah-beyazlıların golcü takviyesi konusunda da bir sürprize imza atabileceği ileri sürüldü.

Milli oyuncular Kenan Karaman ve Cenk Tosun’un durumlarını takip eden Beşiktaş Yönetimi, Hulk ile Koita transferinde olumlu ya da olumsuz olarak son noktayı yarın koyması bekleniyor.

Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da yöneticilerle yaptığı son görüşmede planlanan transferin Beşiktaş’ın şartlarını zorlamaması gerektiğini dile getirdiği öğrenildi. Yalçın’ın, golcü transferinde isimden daha çok Vincent Aboubakar’ın zaman zaman dinlendirilmesi gerektiğini tekrarladığı da ifade edildi. (Skorer)