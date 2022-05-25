Siyah-Beyazlılar’ın başına ligin son periyodunda geçiş yapan Valerien Ismael’in takıma dokunuşu, Avrupa kupaları için yeterli olamamıştı. Yıllar sonra ilk defa Avrupa’da yer almayacak olan Kara Kartal’da Valerien Ismael, takıma 1 aylık izin verdi. Bu gelişme sonrasında sportif direktör Ceyhun Kazancı’yla bir toplantı yapan Fransız teknik adam, yeni sezon için ayrıntılı raporunu sunup sonrasında tatile çıktı. Ismael’in raporuna FANATİK ulaştı.

‘Savunma için bekleyebiliriz’

Genç teknik adamın, yapılan toplantıda, “Transferde; santrfor, sol kanat ve forvet arkasında aciliyetimiz olmalı. Öncelikli olarak bir banko, diğeri tamamlayıcı santrfor gerek. En az birinin kampa mutlaka katılmasını çok isterim” dediği öğrenildi. Ismael’in, diğer bölgeler için ise “Savunmanın aciliyeti yok. Bekleyebiliriz. Fırsatlar çıkabilir. Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’dan dolayı sağ taraf sorunsuz bölgemiz. Kenan Karaman’ı da bu bölgede değerlendirebiliriz. Orta alanda Josef de Souza’nın alternatifi yok. Atiba Hutchinson devam etse de etmese de o bölgeye yeni birini bulmalıyız” sözlerini sarf etti.

‘Emirhan İlkhan gelişiyor’

Orta alan için de planından bahseden Valerien Ismael, “Gedson Fernandes takıma katılacak. Çok yönlü oyuncu. Alex Teixeira’ya bu yapılanma içinde iş kalmıyor. Emirhan İlkhan gelişiyor. Ancak tüm sistem merkez orta saha üstüne kurulu. Takımı yönlendirecek kapasiteye sahip futbolcu takviyesi gerekiyor. Sol tarafta Cyle Larin’in durumu belirsiz. Kevin N’Koudou istikrarsız. Burada görev yapan diğer isimler de istediğimiz seviyenin altında. Bir diğer konu da Rıdvan Yılmaz. Takımdaki durumu netleşince bu bölgeye de bakmalıyız. Savunmada Francisco Montero, Welinton Souza ve Serdar Saatçı mevcut. Kadro içinden alternatif üretebiliriz. Çok yönlü genç oyuncu datamız mevcut” ifadelerini kullandı.