Geçtiğimiz sezon ligde hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş , bu yıl ise bambaşka bir şekilde lige dönmek istiyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kara Kartal, önceki gün savunmaya önemli bir takviye yaptı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton formasını giyen stoper Romain Saiss, Beşiktaş'a katıldı. Sağlık kontrollerinden de geçen yıldız savunmacı ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, 32 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi için yönetim ile uzun bir süredir görüştüğü bildirildi.

En dikkat çekici detay...

Bu paralelde ekibiyle birlikte Faslı oyuncunun, son 4 yıldaki tüm maçlarının analiz edildiği ve en doğru kararın verilmesi için büyük çaba sarfedildiği öğrenildi. Ismael'in en dikkat çektiği konulardan biri de geçen sezon duran top konusunda zafiyet veren takımı Saiss'in toplayacağı yönünde olduğu belirtildi.

Orhan Yıldırım