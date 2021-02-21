Son dakika Beşiktaş haberi! Dorukhan Toköz ile yapılan görüşmede sıcak gelişme
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile ilgili sözleşme krizi yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların milli futbolcusu, yönetime 7 milyon TL garanti para ve maçbaşı 100 bin TL şeklinde isteğini belirtti ancak Beşiktaş yönetimi bu isteklere sıcak bakmıyor.
Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Dorukhan'ın yeni sözleşme için Siyah-Beyazlı yönetimden yıllık 7 milyon TL garanti para, maçbaşı 100 bin TL istediği öğrenildi. Ancak yönetim bu teklife yanaşmadı. Transfer komitesi Dorukhan'a yıllık 5 milyon TL ile birlikte maçbaşı 40 bin TL önerdiği ortaya çıktı. Her iki tarafın ortak bir noktada buluşup buluşamayacakları ise merak konusu. (Takvim)