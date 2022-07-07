Son dakika Beşiktaş haberi! Dört taksitle Wout Weghorst!

Beşiktaş , uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Hollandalı forvet Wout Weghorst’u kiralık olarak resmen kadrosuna kattı. Özel uçakla İstanbul’a gelen 29 yaşındaki forvet, önceki gün hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Weghorst; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. Daha sonra Vodafone Park’ta Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen Weghorst, kendisini Siyah-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kocadağ ile Kazancı, Beşiktaş’la sözleşme imzalayan Wout Weghorst’a Beşiktaş formasıyla başarılar diledi.

Ceyhun Kazancı etkisi...

Hollandalı forvete 2022-2023 sezonu için 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ve ayrıca 200 bin Euro performans primi ödeneceği açıklandı. Maç başı ücretler de eklendiğinde maliyet, 3.2 milyon Euro’yu bulacak. Yıldız futbolcunun transfer sürecinin uzamasına sebep olan opsiyon konusu da açıklığa kavuştu. Geçtiğimiz ocak ayında Weghorst’u Wolfsburg’dan 17.5 milyon Euro’ya alan Burnley, küme düşmeleri sebebiyle kiralık olarak göndermeyi kabul ettiği yıldız forveti, gelecek sezon Premier Lig’e tekrar çıkma planları sebebiyle, opsiyonlu yollamak istemiyordu. Bu konuda yoğun bir çalışma yürüten Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Burnley’i 10 milyon Euro satın alma opsiyonuna ikna etti.

10 numarayı giyecek

Kara Kartal, eğer sezon sonunda Weghorst’u almak isterse, bu bedeli 4 taksit şeklinde İngiliz ekibine ödeyecek. Kulüpten aldığı özel izinden dolayı Avusturya kampına geç katılacak olan Weghorst, Kara Kartal’da 10 numaralı formayı giyecek. Deneyimli isim, imza sonrasında Beşiktaş’ın Youtube kanalına, “Taraftarların bu ilgisi kararımda etkili oldu. Sürekli mesaj gönderdiler. Hollanda’daki evime formalar, atkılar geldi. Benimle iletişim halinde kaldılar. Özel hissedebileceğimi hissettirdiler. Gökmen Özcan Kararımda ciddi bir etkisi oldu” ifadelerini kullandı.