Son dakika | Beşiktaş haberi: Denswil transferi bitiyor

Süper Lig'e 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan son şampiyon Beşiktaş , transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Savunma hattına bir takviye gerçekleştirmeyi planlayan Beşiktaş, Bologna'dan Stefano Denswil'in transferini bitiriyor.

İtalyan basınındaki çeşitli kaynaklar, Beşiktaş'ın hem Bologna hem de Denswil ile anlaşma noktasına geldiğini aktarmakta. Calcio Style, Bologna'da Denswil'in teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in planlarında yer almadığı ve Beşiktaş'a transfer olmasının beklendiğini aktarırken talep edilen 1 milyon Euro'luk bonservis bedelinin de Beşiktaş tarafından kabul göreceği belirtildi.





Denswil, 1.5 milyon Euro alacak

İtalyan basınında Zerocinquantuno'nun haberine göre iki takım anlaşma noktasına gelirken Denswil'in de Beşiktaş'tan talep ettiği yıllık ücret açıklandı. Denswil'in yıllık 1.5 milyon Euro'luk bir ücret istediği ve Beşiktaş için de bu rakamın uygun olduğu ifade edildi.

Zaman zaman sol bek de oynayabilen 28 yaşındaki Hollandalı stoper, 2019'da 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brügge'den Bologna'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ise Denswil, eski kulübü Brügge'de kiralık olarak forma giymişti.



