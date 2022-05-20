Son dakika Beşiktaş haberi! Cenk Tosun yüksek uçtu

Yeni sezonda 13 isimle yollarını ayırıp 6-7 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş 'ta öncelik hücum hattına verilmişti. Beklentilerin uzağında kalan Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini uzatmamaya karar veren Siyah-Beyazlılar yıllık 1.7 milyon Euro'luk öneriyi kabul etmeyen Larin'le de yolları ayırma kararı almıştı. Hücum hattı için Sörloth ve Bas Dost transferlerine odaklanan Beşiktaş'ta eski oyuncularından Cenk Tosun ismi de gündemdeydi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün basın toplantısında yıldız oyuncu için, "Bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda ciddi bir fark var" demişti. Cenk'in Siyah-Beyazlılar'dan sezonluk 3 milyon Euro istediği öğrenildi.

'Artık o rakamlar yok'

Milli oyuncunun bonservis bedeli olmadığı için bu rakamı talep ettiği belirtildi. Cenk'in istediği rakam Başkan Ahmet Nur Çebi'yi kızdırdı. Çebi'nin yıldız oyuncunun menacerine, “Kendisine verilmiş sözüm var. Ancak dönüş için kulübün şartlarını kabul etmek koşuluyla. Artık o rakamlar yok. Cenk için tavan ücretimiz 1.5 milyon Euro. Bunu kabul ediyorsa yarın gelsin imzasını atsın. Etmiyorsa futbol yaşantısında başarılar diyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Cenk Tosun geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlığın ardından katıldığı Everton'da ligde 1, FA Cup'ta ise 2 maçta görev aldı.

Orhan Yıldırım