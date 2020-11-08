Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve sezon başı Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren, tercihini Siyah Beyazlı ekipten yana kullanan Bernard Mensah, kariyeri ile ilgili sürpriz bir adım attı. Bonservisi Atletico Madrid'de bulunan ve kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mensah, Milli Takım kariyerine ara verdiğini sosyal medya hesabında duyurdu. Kulüp kariyerine odaklanmak ve konsantre olmak istediğinin altını çizen 26 yaşındaki oyuncu, kendisine destek olan Ganalılara teşekkür etti.









Gana A Milli Takım formasını 4 kez giyen yıldız orta saha, 1 gollük performans sergiledi. Beşiktaş'ın 500 bin euro karşılığında Atletico Madrid'den kiraladığı Mensah, bu sezon Siyah Beyazlı formayla 8 maça çıktı ve 1 gol attı.