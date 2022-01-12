Son dakika | Beşiktaş haberi: Başkan Ahmet Nur Çebi'den Önder Karaveli ile basın toplantısı
Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın (13 Ocak Perşembe) saat 12:00'da düzenleyeceği basın toplantısına Önder Karaveli ile katılacak ve Karaveli, takımın yeni teknik direktörü olarak resmen açıklanacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın (13 Ocak Perşembe) saat 12:00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ahmet Nur Çebi'nin gündeme ilişkin açıklamalar yapması beklenen toplantıya şu anda Beşiktaş Futbol Takımı'nın başında bulunan Önder Karaveli ile katılacağı öğrenildi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenecek basın toplantısında Önder Karaveli'yi yeni teknik direktör olarak resmen açıklayacak. İkilinin açıklamaları eşliğinde yeni takım planlaması da aktarılacak.
Emre Kocadağ'ın açıklaması kafaları karıştırmıştı
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı teknik direktör açıklaması kafaları karıştırmıştı. Karşılaşma sonrası Kocadağ, "Önder Karaveli devam ediyor ama biz yine projemize uyan bir isimle sözleşme imzalayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
Gökmen Özcan