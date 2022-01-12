Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın (13 Ocak Perşembe) saat 12:00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ahmet Nur Çebi'nin gündeme ilişkin açıklamalar yapması beklenen toplantıya şu anda Beşiktaş Futbol Takımı'nın başında bulunan Önder Karaveli ile katılacağı öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenecek basın toplantısında Önder Karaveli'yi yeni teknik direktör olarak resmen açıklayacak. İkilinin açıklamaları eşliğinde yeni takım planlaması da aktarılacak.

Emre Kocadağ'ın açıklaması kafaları karıştırmıştı

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı teknik direktör açıklaması kafaları karıştırmıştı. Karşılaşma sonrası Kocadağ, "Önder Karaveli devam ediyor ama biz yine projemize uyan bir isimle sözleşme imzalayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Gökmen Özcan