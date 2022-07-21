Son dakika Beşiktaş haberi! Amartey ve Cabral gelişmesi...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş , Rıdvan Yılmaz’ın satışından gelecek parayla kadrosunu güçlendirmek konusunda son derece kararlı... Siyah-Beyazlılar, Serdar Saatçı’nın da gözden çıkarılmasının ardından ihtiyacı olan stoper transferi için kolları sıvadı. Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City’de forma giyen Daniel Amartey ile ilgileniyor. Amartey’ye yıllık 2 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki Ganalı savunmacı için kulübü Leicester’ın, 5.5 milyon Euro istediği iddia edildi

Şartlar zorlanacak

Savunmanın yanı sıra hücumda kanat oyuncusu arayan Siyah-Beyazlılar, Sporting Lizbon’dan Jovane Cabral’ı gündemine aldı. Lorient’in istediği Kevin N’Koudou’nun satılması halinde Cabral için şartların sonuna kadar zorlanması bekleniyor. Portekiz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 3 milyon Euro talep ettiği konuşuluyor.