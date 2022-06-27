Beşiktaş ’a geçen sezonun başında transfer edilen Alex Teixeira, Kara Kartal’da beklenen etkiyi yaratamadı.

3.2 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle yönetimin yolları ayırmayı planladığı oyuncuya bu konuda bilgilendirme yapıldı.

Menajeri aracılığıyla yeni kulüp bulmak için çalışmalarda bulunan Teixeira’ya Katar, Arabistan ve Çin’den 5 milyon Euro maaşlı teklifler var.