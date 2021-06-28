Beşiktaş formasıyla geçen sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Adem Ljajic, ligin ikinci bölümü itibariyle çıkışa geçmişti. Kartal, sezonu çifte şampiyon olarak kapatsa da takıma istikrarlı bir şekilde katkı sağlayamayan Sırp 10 numara, gözden çıkarıldı. Yönetim, yeni sezonda 3.5 milyon Euro kazanacak olan 29 yaşındaki futbolcunun menacerine ayrılık kararını iletmişti.

Teklif yapılacak...

Son gelişmelerin ardından Genoa ve Torino’nun takibine giren deneyimli oyuncu için son olarak Süper Lig ’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’un da devreye girdiği kaydedildi. Siyah- Beyazlılar’ın, elinden çıkarmak için düşük bir bonservis bedeline razı olduğu futbolcu için Demirspor’un bilgi aldığı ve teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Orhan Yıldırım



