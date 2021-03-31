Son Dakika Beşiktaş haberi... | Aboubakar'da sakatlık şüphesi
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynamayabilir. Kamerun milli takımının Ruanda ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan golcü oyuncunun durumu İstanbul'da yapılacak kontrolleri sonrası netlik kazanacak.
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı bekliyor.
Milli takım kampı için ülkesine giden 28 yaşındaki futbolcu, Kamerun-Ruanda maçında sakatlık yaşadı.
Karşılaşma sonrası sağ arka adalesinde ağrı hisseden Aboubakar'ın son durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.
Golcü oyunucu, sakatlığının ciddi olması durumunda siyah beyazlıların Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: Ntv Spor