Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın için Fransa'dan resmi teklifler geldi. Bordeaux ve Nimes kulüpleri 21 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

Nimes 2.5 milyon Euro, Bordeaux da 2 milyon Euro'luk tekliflerini Beşiktaş yönetimine sundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'a durum iletilirken, gelecek yıl planlarında Güven'e kritik bir rol vermeyi düşünen 47 yaşındaki çalıştırıcı bu bedelle satışının kazanç olmayacağını söyledi.

Teknik ekipten gelen bu değerlendirme sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız kulüplerine tekliflerinin düşük olduğunu bildirdi.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim, Güven Yalçın'ı isteyen Bordeaux ve Nimes'ten 6 milyon Euro talep etti.

Geçtiğimiz sezonun başında Leverkusen'den transfer edilen milli futbolcu siyah-beyazlı formayla bugüne dek 45 maça çıkarken 10 gol attı, 5 de asist kaydetti.



