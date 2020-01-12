Son dakika! Beşiktaş Guilherme transferini bitirdi

Beşiktaş yılan hikayesine dönen Guilherme transferinde mutlu sona ulaştı. Takım Harcama Limiti’nde faizin yeniden hesaplanması için yaptığı başvuruya TFF’den olumsuz yanıt gelen Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları transferin kendileri için bittiğini söylemişlerdi. Ancak Siyah-Beyazlılar dün müthiş bir transfer başarısına imza attı, bütçelerinde kalan 2 milyon lirayla Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Yeni Malatya’nın Brezilyalı orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

Malatya’ya 260 bin TL

Bonservisi İtalyan ekibi Benevento’da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Yeni Malatyaspor ile yapılan kiralama sözleşmesinde 150 bin Euro’ya takımdan ayrılabileceği maddesini devreye soktuğu öğrenildi. Guilherme’nin menaceri Marcelo Rabalinho’nun bu rakamı 40 bin Euro’ya (260 bin TL) düşürttüğü ve onu da oyuncunun ödeyeceği kaydedildi. Forvet arkası ve kanatlarda forma giyebilen deneyimli oyuncu için satın alma opsiyonuyla 2.5 yıllık anlaşma sağlandığı, imzanın kısa süre içinde atılacağı bildirildi.

Süleyman Hatısaru / FANATİK ÖZEL



