SON DAKİKA! Beşiktaş Göztepe maçına Şenol Fidan yönetiminde çıkacak!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın Göztepe maçına kimle çıkacağı belli oldu. Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında yarın (26 Ocak) saat 16.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile oynanacak maça yardımcı antrenör Şenol Fidan ile çıkacağı belirtildi. Kadroda sakatlığı bulunan Ljajic, Rebocho ve Lens ile cezalı olan Elneny yer almazken, uzun süredir kadroda olmayan Douglas, Göztepe maçı kafilesinde yer aldı.

Yardımcı antrenör Şenol Fidan, Göztepe maçı kadrosunu belirledi:

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Enzo Roco

Victor Ruiz

Douglas Santos

Umut Nayir

Güven Yalçın

Oğuzhan Özyakup

Tyler Boyd

Atiba Hutchinson

Burak Yılmaz

Georges N’Koudou

Necip Uysal

Domagoj Vida

İlkay İşler

Rıdvan Yılmaz

Kartal Kayra Yılmaz

Gökhan Gönül

Caner Erkin

Abdoulay Diaby