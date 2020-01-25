SON DAKİKA! Beşiktaş Göztepe maçına Şenol Fidan yönetiminde çıkacak!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın Göztepe maçına kimle çıkacağı belli oldu. Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında yarın (26 Ocak) saat 16.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile oynanacak maça yardımcı antrenör Şenol Fidan ile çıkacağı belirtildi. Kadroda sakatlığı bulunan Ljajic, Rebocho ve Lens ile cezalı olan Elneny yer almazken, uzun süredir kadroda olmayan Douglas, Göztepe maçı kafilesinde yer aldı.
Yardımcı antrenör Şenol Fidan, Göztepe maçı kadrosunu belirledi:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Enzo Roco
Victor Ruiz
Douglas Santos
Umut Nayir
Güven Yalçın
Oğuzhan Özyakup
Tyler Boyd
Atiba Hutchinson
Burak Yılmaz
Georges N’Koudou
Necip Uysal
Domagoj Vida
İlkay İşler
Rıdvan Yılmaz
Kartal Kayra Yılmaz
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Abdoulay Diaby