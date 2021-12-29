Son Dakika | Beşiktaş gol sorununu Cenk Tosun ile çözecek

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş , hücum bölgesinde yaşanan problemi Cenk Tosun'la çözecek. Geçirdiği uzun sakatlık sonrası, sezonu Everton'da tamamlamayı planlayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 1 maçta 7 dakika görev alırken bu durum fikrinin değişmesine neden oldu. Siyah-beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Kendisine her zaman kapımız açık" dediği Cenk'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Cenk'i ilk etapta 6 aylığına kiralamayı planlıyor. Daha sonra oyuncunun kendisiyle masaya oturulup, uzun vadeli mukavele yapılacak. Maliyetleri düşük tutma adına kiralama bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Everton'la görüşmelere de başladı.

Kaynak: Sabah