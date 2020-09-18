Son dakika haberi...Son dakika...Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan eski oyuncusu Gökhan Töre ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar yeni transferinin lisansını çıkarttı ve TFF sitesinde listeye ekledi. Beşiktaş, Gökhan Töre transferini sosyal medya hesapları üzerinden bir video ile açıkladı.

TFF sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncu ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre’ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Gökhan Töre iki farklı dönemde toplam 120 resmi maçta Beşiktaş forması giymiş ve 19 gol atmıştı











