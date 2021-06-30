Spor Toto Süper Lig 'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş 'ta gündem transfer ... Siyah beyazlılarda öncelik Rosier ve Ghezzal'ın takımda tutulmasıydı. Kartal, Cezayirli yıldızla ilgili flaş bir adım attı ve menajerini İstanbul'a çağırdı. Beşiktaş yönetimi, Ghezzal'ın menajeriyle bir görüşme yapıp transferi noktalamak istiyor.

A Spor'un haberine göre; Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze görüşme yapacak. Ghezzal'la anlaşılması durumunda Leicester'a teklif yapılacak.