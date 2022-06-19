Beşiktaş , A Milli Takım 'a da seçilen Tiago Çukur'la yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, İngiltere ekibi Watford Kulübü'nü de ikna ederse 19 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş formasını giyecek. Beşiktaş yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Kara Kartal'da forma giymeyi çok istediğini belirten genç futbolcu, altyapısını Hollanda'da aldıktan sonra, kariyerini Watford'un U23 takımında sürdürüyor. Tiago son olarak Kuntz tarafından A Milli Takım'a davet edildi.







