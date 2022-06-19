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Son Dakika | Beşiktaş genç golcü Tiago Çukur'la anlaştı

Son dakika haberi... Beşiktaş, A Milli Takım'a da seçilen genç golcü Tiago Çukur ile anlaştı. Siyah-Beyazlılar, genç futbolcunun kulübü Watford'u ikna etmeye çalışacak.

19 Haziran 2022, Pazar 09:53 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Beşiktaş genç golcü Tiago Çukur'la anlaştı

Beşiktaş , A Milli Takım 'a da seçilen Tiago Çukur'la yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, İngiltere ekibi Watford Kulübü'nü de ikna ederse 19 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş formasını giyecek. Beşiktaş yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Kara Kartal'da forma giymeyi çok istediğini belirten genç futbolcu, altyapısını Hollanda'da aldıktan sonra, kariyerini Watford'un U23 takımında sürdürüyor. Tiago son olarak Kuntz tarafından A Milli Takım'a davet edildi. 


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