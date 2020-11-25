Siyah beyazlılarda yönetici Erdal Torunoğulları listelerinde toplam 75 oyuncunun bulunduğunun altını çizerken “Bunların hepsi tek tek takip edilip scout ekiplerimiz tarafından raporlanıyorlar” bilgisini verdi.

Beşiktaş’ta daha önce görev yaptığı dönemde de birçok önemli ismi kazandıran Transfer Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları, devre arası ve yeni sezon için yıldız adaylarını transfer etmek için Avrupa turuna başladı. 1 haftadır Almanya, Avusturya’da çalışmalar yaparak izlenimlerde bulunan Erdal Torunoğulları çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:

‘YOĞUN ÇALIŞMA SÜRÜYOR’

“Avrupa’da top koşturan Türk gençlerini yakından takip ediyorum. Scout ekibimizin de tespit ettiği futbolcuları da gözlemliyoruz. Amacımız yetenekli Türk futbolcularını layık oldukları yerlere taşımak ve ülkemizi temsil etmesi için destek olmak. Bu konuda yoğun çalışmalarımız var. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın gençlere önem veriyor. Özellikle Avrupa’da yetenekli Türk gençleri konusunda hep beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

‘TEK TEK TAKİP EDİYORUZ’

Siyah beyazlı yönetici Emir Umit, Şahverdi Çetin, Eray Cömert Varda, Fikri Dani, Hixhret Rushti, Erkan Eyibil, Yusuf Demir, Muhammed Kiprit, Suat bülbül, Ceyhun Cepnioğlu, Okan Altunkaya gibi listelerinde toplam 75 oyuncunun bulunduğunun altını çizerken “Bunların hepsi tek tek takip edilip scout ekiplerimiz tarafından raporlanıyorlar” diye konuştu.

BİRÇOK İSİM KAZANDIRDI

Torunoğulları daha önce Atiba, Sosa, Demba Ba, Dusko Tosiç, Marcelo, Andreas Beck, Mario Gomez, Fabri gibi birçok ismi Beşiktaş’a kazandırmıştı.

Kaynak: Hürriyet