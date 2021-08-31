Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş 'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

Son olarak Umut Meraş'ı transfer eden, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun da bonservisinin yarısını alan Siyah-Beyazlılar, Utku'yu da Karagümrük'e göndermişti.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş Gedson ve Benfica ile anlaştı

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Beşiktaş Gedson Fernandes ve Benfica ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Gedson'a ilgilerinin olduğunu ifade etmişti.