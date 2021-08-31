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Son dakika! Beşiktaş Gedson Fernandes'i transfer etti iddiası

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ve Benfica ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

31 Ağustos 2021, Salı 19:12 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş Gedson Fernandes'i transfer etti iddiası

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş 'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

Son olarak Umut Meraş'ı transfer eden, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun da bonservisinin yarısını alan Siyah-Beyazlılar, Utku'yu da Karagümrük'e göndermişti.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş Gedson ve Benfica ile anlaştı

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Beşiktaş Gedson Fernandes ve Benfica ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Gedson'a ilgilerinin olduğunu ifade etmişti.

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