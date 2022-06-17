Son dakika! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı

Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş , transferlerine devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip geçtiğimiz sezon anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.





Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında Fernandes’in “Önümüzdeki haftayı bekleyin” mesajını verdiği bir video yer alırken, paylaşımın 19:05'te yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Çaykur Rizespor'da kiralık oynadı

Beşiktaş, Şubat ayında KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer vermişti.

Daha önce Galatasaray forması da giyen 23 yaşındaki Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmişti.



