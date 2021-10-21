Son dakika! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atama sonrasında belli oldu. Haftanın en önemli maçı olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. 4. hakem olarak ise Alper Ulusoy görev alacak.

Geçen hafta Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışma ismi olan Ali Palabıyık'a ise bu haftaki maçlarda görev verilmedi.

İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER:

22 Ekim Cuma

20:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay (Yasin Kol)

23 Ekim Cumartesi

13:30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

16:00 Gaziantep FK - Giresunspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Konyaspor - Kayserispor (Sarper Barış Kaya)

19:00 Göztepe - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)

24 Ekim Pazar

13:30 Karagümrük - Hatayspor (Halis Özkahya)

16:00 Antalyaspor - Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:00 Sivasspor - Adana Demirspor (Bahattin Şimşek)

19:00 Fenerbahçe - Alanyaspor (Halil Umut Meler)

25 Ekim Pazartesi

20:00 Beşiktaş - Galatasaray (Fırat Aydınus)