Son dakika | Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig 19. hafta hakemleri...
Başakşehir-Sivassopr: Alper Ulusoy
Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır
Fenerbahçe -Ankaragücü: Arda Kardeşler
Gençlerbirliği - Karagümrük: Ali Şansalan
Konyaspor - Göztepe: Fırat Aydınus
Gaziantep FK - Kayserispor: Halil Umut Meler
Denizlispor - Hatayspor: Koray Gençlerler
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
Kasımpaşa - Erzurumspor: Atilla Karaoğlan