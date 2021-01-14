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Son dakika | Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

14 Ocak 2021, Perşembe 13:04 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig 19. hafta hakemleri...

Başakşehir-Sivassopr: Alper Ulusoy

Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

Fenerbahçe -Ankaragücü: Arda Kardeşler

Gençlerbirliği - Karagümrük: Ali Şansalan

Konyaspor - Göztepe: Fırat Aydınus

Gaziantep FK - Kayserispor: Halil Umut Meler

Denizlispor - Hatayspor: Koray Gençlerler

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

Kasımpaşa - Erzurumspor: Atilla Karaoğlan


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