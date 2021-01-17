SON DAKİKA! Beşiktaş - Galatasaray derbisinde kırmızı kart

Süper Lig'in 19. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne oldu. İlk 45 dakikası 0-0 sona eren maçın 2. yarısında, 59. dakikada sarı kırmızılı takım 10 kişi kaldı. Cim Bom'un forvet oyuncusu Mbaye Diagne, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Montero'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Cüneyt Çakır tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Diagne bu kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, golcü futbolcunun bu kartı Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartı oldu.

2 maç ceza alacak olan Senegalli futbolcu, sarı kırmızılıların Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyecek.