Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin yeni genel müdürücü Ceyhun Kazancı oldu. Beşiktaş, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Genel Müdür Atama başlıklı yaptığı bildirimde Ceyhun Kazancı'nın Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama tam olarak şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Sn. Ceyhun Kazancı getirilmiştir.

Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayacaktır"