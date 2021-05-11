Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Bertolacci ve 80. dakikada Borini kaydetti. Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golü 55. dakikada Ghezzal'den geldi.

Enzo Roco bağırdı, olay çıktı!

Temposu bir dakika olsun düşmeyen maçın son düdüğünün çalmasıyla tansiyon yükseldi. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaş’ın eski futbolcusu Enzo Roco’nun soyunma odasına giderken Beşiktaş kulübesine doğru bağırması sonrası gerginlik yaşandı.

Sezon başında Fatih Karagümrük’e transfer olan Roco’ya Beşiktaşlı eski takım arkadaşlarının tepki göstermesi sonrasında gerginlik soyunma odası koridorlarına taşındı.









Ghezzal’ın menajeri Hakan Korkmaz'dan Ndao'ya tekme

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Enzo Roco’nun Beşiktaş takımıyla gerginlik yaşamasının ardından siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal’ın menajeri Hakan Korkmaz ve Fatih Karagümrüklü oyuncu Alassane Ndao arasında da gerginlik meydana geldi. Gerginlik, stadyum çıkışında da sürdü. Gelen haberlere göre; Korkmaz, Ndao’ya tekme attı.

Takım otobüslerinin bulunduğu alanda yaşanan gerginlikte Ndao’nun şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri Hakan Korkmaz’ı gözaltına alarak statta bulunan polis merkezine götürdüler.



