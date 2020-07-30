SON DAKİKA! Beşiktaş Fabrice N'Sakala transferini bitirdi
Son dakika transfer haberi. Gelecek sezon her türlü sıkıntıya rağmen Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, ilk transferini yaptı. Siyah Beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Fabrice N'Sakala ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş’taki 4 yıllık kariyeri sona eren Caner Erkin’le vedalaşması beklenen Beşiktaş, tecrübeli oyuncunun yerini Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala’yla doldurdu. beIN SPORTS'un son dakika haberi göre; N'Sakala, Beşilktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor’un sözleşme uzatma talebini kabul etmemiş ve bonservisini eline almıştı. Demokratik Kongolu sol bekin, Kara Kartal'dan yıllık 1 milyon Euro kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro'luk teklifini geri çevirdiği iddia edilen N'Sakala'nın eski hocası Sergen Yalçın'la yeniden bir araya gelmek için Beşiktaş'ın yolunu tuttuğu gelen haberler arasında.