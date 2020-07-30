Beşiktaş’taki 4 yıllık kariyeri sona eren Caner Erkin’le vedalaşması beklenen Beşiktaş, tecrübeli oyuncunun yerini Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala’yla doldurdu. beIN SPORTS'un son dakika haberi göre; N'Sakala, Beşilktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor’un sözleşme uzatma talebini kabul etmemiş ve bonservisini eline almıştı. Demokratik Kongolu sol bekin, Kara Kartal'dan yıllık 1 milyon Euro kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro'luk teklifini geri çevirdiği iddia edilen N'Sakala'nın eski hocası Sergen Yalçın'la yeniden bir araya gelmek için Beşiktaş'ın yolunu tuttuğu gelen haberler arasında.