Son dakika haberi: Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupapası'nda büyük şok. Son 16 Turu'nda deplasmanda 3-2 mağlup olduğu BB Erzurumspor'a evinde de aynı skorla yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Erzurumspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkarken, kupaya havlu atan Beşiktaş’ta sinirler gerildi. Siyah-Beyazlılar’ın 3. golü yemesinin ardından Caner Erkin ile Mohamed Elneny arasında tartışma yaşandı.

Elneny, 3. golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin’e tepki göstererek üstüne yürüdü. Caner Erkin de Elneny’nin boğazına sarılıp itti. Daha sonra Oğuzhan Özyakup araya girerek kavgayı ayırdı, N’Koudou da Caner’i sakinleştirdi.

Maç bitiminde Elneny hızla soyunma odasına giderken, Caner de arkasından gitti. Oynanan oyundan memnun olmayan Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken, Caner Erkin, Loris Karius, Abdoulay Diaby ve Oğuzhan Özyakup'u maç boyunca yuhaladı.

Süleyman Hatısaru



