Beşiktaş forması altında sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti Ersin Destanoğlu... Üç kupalı sezonun ardından özellikle Fransız ekiplerinin ilgisi fazlasıyla artmıştı. Ersin'in adı Nice, Lyon ve Lille gibi takımlarla anılmaya başlanmıştı. İtalya'dan Torino, Avusturya'dan Salzburg ve Almanya'nın Schalke takımları 21 yaşındaki eldivenin durumunu takip ediyor. Ancak bu zamana kadar Beşiktaş takımına gelmiş resmi bir teklif yok. Menacerler aracılığıyla yaklaşık 6 milyon Euro'luk bir teklif yapılacağı konuşulurken, Beşiktaş Yönetimi bu konuda sert bir tutum sergiliyor. 'Önünü açacağız' vurgusu... Başkan Ahmet Nur Çebi, "Rıdvan’da olduğu gibi Ersin'in de önünü açacağız" dese de Beşiktaş'ın bu transferden beklentisi 10 milyon Euro civarında bir rakam... Güncel piyasa değeri de 10 milyon Euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun, Beşiktaş ile sözleşmesi ise gelecek yaz sona eriyor. İlerleyen günlerde Ersin konusunda da sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.