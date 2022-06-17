Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde kadro planlamasına devam eden Beşiktaş 'tan iç transfer hamlesi geldi. Siyah-Beyazlı ekip 18 yaşındaki genç orta sahası Emirhan İlkhan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Genç futbolcu, yenilenen sözleşme doğrultusunda 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan’ın sözleşmesini yeniledi. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park’ta genç futbolcumuz Emirhan İlkhan’la bir araya geldiler. Çebi, yenilenen sözleşme doğrultusunda 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek olan Emirhan İlkhan’a başarılar diledi.



