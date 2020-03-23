Son dakika! Beşiktaş Corona Virüs test başvurusu yaptı

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Corona Virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.

23 Mart 2020, Pazartesi 23:15 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş Corona Virüs test başvurusu yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş Corona Virüs taramasından geçme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen Siyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.

İHA

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