Son dakika! Beşiktaş Corona Virüs test başvurusu yaptı
Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Corona Virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş Corona Virüs taramasından geçme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen Siyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.
İHA