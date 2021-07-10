Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş , forvet bölgesine iki futbolcu almayı planlıyor.

Yıldız futbolcu Diego Costa ile görüşmelere devam eden Siyah-Beyazlılar, yedek kulübesinde kalmayı sorun etmeyecek bir forvet daha alacak.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Beşiktaş, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo'ya talip oldu. Chelsea ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Nijeryalı futbolcu için İngiliz kulübünün yakında kararını açıklaması bekleniyor.

Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord,Genk ve PSV de talip.



