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Son dakika! Beşiktaş Chelsea'den Ike Ugbo'yu transfer ediyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo'yu transfer etmek istiyor.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 19:15 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş Chelsea'den Ike Ugbo'yu transfer ediyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş , forvet bölgesine iki futbolcu almayı planlıyor.

Yıldız futbolcu Diego Costa ile görüşmelere devam eden Siyah-Beyazlılar, yedek kulübesinde kalmayı sorun etmeyecek bir forvet daha alacak.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Beşiktaş, Chelsea'nin genç golcüsü Ike Ugbo'ya talip oldu. Chelsea ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Nijeryalı futbolcu için İngiliz kulübünün yakında kararını açıklaması bekleniyor. 

Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord,Genk ve PSV de talip.

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