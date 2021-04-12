Son dakika haberi... Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşandı. Milli futbolcu dünkü maçın 74. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında kendisini yerde buldu. Yapılan ilk kontroller sonrasında Cenk'in diz kapağının çıktığı ve sezonu kapattığı ifade edilmişti.

Bugün İstanbul'da yapılan kontroller sonrasında Cenk Tosun'un son durumu hakkında bir açıklama yapıldı.

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İŞTE BEŞİKTAŞ'IN CENK TOSUN İLE İLGİLİ YAPTIĞI O AÇIKLAMA:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 34. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor ile oynadığı müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun’un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Cenk Tosun’a, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü’nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.

Cenk Tosun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.



