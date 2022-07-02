Son dakika! Beşiktaş, Cenk Tosun transferini açıkladı

Süper Lig 'de geçtiğimiz sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer dönemine devre arasında resmiyet kazandırdığı Gedson Fernandes’le giriş yapan, ikinci imzayı Premier Lig ekibi Wolverhampton’la yollarını ayıran Romain Saiss'e attıran Kara Kartal, 3. hamlesini yaptı.

Batshuayi'yi takımda tutmama kararı alan, sözleşmeleri sona eren Güven Yalçın ve Larin'le de yolları ayıran Beyazlılar, eski golcüsü Cenk Tosun'u yuvaya döndürdü ve milli forvetle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2014-18 yılları arasında ve 2020-21 sezonunda formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig (2015-16, 2016-17, 2020-21) ve bir Türkiye Kupası (2020-21) şampiyonluklarında pay sahibi olan Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen Cenk Tosun, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Cenk Tosun’a yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

31 yaşındaki golcü, 2018 yılının ocak ayında 22.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuş ve kulübüne ciddi bir bonservis bedeli kazandırmıştı.







