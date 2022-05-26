Son dakika! Beşiktaş Buksa ile anlaştı

Santrfor transferinde Sörloth'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Beşiktaş , listenin ikinci sırasındaki Adam Buksa için çalışmalarına hız verdi. Siyahbeyazlılar, Avrupa'ya dönmek isteyen 25 yaşındaki golcü ile el sıkıştı. ABD'de 1.1 milyon Euro kazanan 1.92'lik forvet, siyah-beyazlılardan 2 milyon Euro istedi. Beşiktaş, 1.5 milyon Euro önerirken, iki tarafın orta yolu bulduğu belirtildi.

3 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİLER

Kartal, bu gelişmenin ardından, oyuncunun kulübü New England ile pazarlıklara yoğunlaştı. Siyah-beyazlılar, bonservise taksitlerle ödenmek şartıyla 3 milyon dolar teklif etti. İlk etapta 5 milyon dolar isteyen ABD kulübü, rakamı 4 milyon dolara kadar düştü. Ancak ödenecek peşinatın yükseltilmesini şart koştu. Beşiktaş'ın, teklifine 500 bin dolar bonus ekleyip işi bitirmeyi planladığı öğrenildi. Bu transferin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. (Sabah)