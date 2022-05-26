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Son dakika! Beşiktaş Buksa ile anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki forvet Adam Buksa ile yıllık ücret için orta yolu buldu. New England’la ise bonservis pazarlıkları sürüyor.

26 Mayıs 2022, Perşembe 10:36 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş Buksa ile anlaştı

Santrfor transferinde Sörloth'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Beşiktaş , listenin ikinci sırasındaki Adam Buksa için çalışmalarına hız verdi. Siyahbeyazlılar, Avrupa'ya dönmek isteyen 25 yaşındaki golcü ile el sıkıştı. ABD'de 1.1 milyon Euro kazanan 1.92'lik forvet, siyah-beyazlılardan 2 milyon Euro istedi. Beşiktaş, 1.5 milyon Euro önerirken, iki tarafın orta yolu bulduğu belirtildi.

3 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİLER

Kartal, bu gelişmenin ardından, oyuncunun kulübü New England ile pazarlıklara yoğunlaştı. Siyah-beyazlılar, bonservise taksitlerle ödenmek şartıyla 3 milyon dolar teklif etti. İlk etapta 5 milyon dolar isteyen ABD kulübü, rakamı 4 milyon dolara kadar düştü. Ancak ödenecek peşinatın yükseltilmesini şart koştu. Beşiktaş'ın, teklifine 500 bin dolar bonus ekleyip işi bitirmeyi planladığı öğrenildi. Bu transferin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. (Sabah)

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