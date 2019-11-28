Son dakika - Beşiktaş bombaları patlatıyor - BJK transfer haberleri

Ocak ayı tranfser dönemine yaklaşırken Beşiktaş'ta tranfser hareketliliği yaşanıyor. Peki Beşiktaş kimi transfer edecek? Takımdan hangi oyuncular gönderilecek? Siyah-beyazlı takım Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmış ancak daha sonra üst üste galibiyetlerle şampiyonluk potasına girmişti. Devre arasında Beşiktaş'ta yapılacak tranfserler şimdiden merak ediliyor. İşte 28 Kasım Perşembe son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ GUILHERME İLE GÖRÜŞTÜ!

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapmasına karşın son haftalarda aldığı galibiyetlerle basamakları hızla tırmanan ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Beşiktaş’ta transfer gündemi de başlamış durumda.

Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, göreve geldikten sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne tam anlamıyla kamp kurdu ve futbolcuların kafalarının rahat etmesi için imkanları seferber etti. Alınan başarılı sonuçlarda önemli bir katkısı olan yönetim, şimdi de nokta atışı transfer yaparak, ikinci yarıda takımın zirve yürüyüşünde önemli takviyeler yapmak istiyor. Abdullah Avcı ve ekibiyle sürekli irtibat halinde olan 2 yönetici, devre arasında yapılacak olan transferler konusunda da görüşmelerini sürdürüyor. 1 forvet ve 1 orta saha takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ta ilk hedef Yeni Malatyaspor’da oynayan Guilherme. Brezilyalı futbolcunun menajeriyle geçen hafta Ümraniye’de ilk görüşmesini yapan yöneticiler, devre arasında bu transferi bitirmek istiyor.

Gidecek isimler de belli oluyor

Transfere kaynak oluşturmak için bazı isimlerle yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Toulouse’a kiralık olarak gide Mirin ve Zulte Waregem’e kiralanan Larin için görüşmelerde bulunacak. Bu 2 futbolcu için, forma giydiği ekiplerin satın alma opsiyonlarını kullanıp kullanmayacaklarını soracak olan siyah-beyazlılar, Mirin ve Larin’den bonservis ücreti kazanmak için pazarlıklara başlayacak. Kadrodaki isimlerden de bazı futbolcuları göndermek isteyen yöneticiler, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda hareket edecek. Geride kalan 12 hafta sonrasında Enzo Roco, Orkan Çınar ve Lens’le yolları ayırmaya karar veren teknik ekip, bu konuda yönetime de gerekli raporu sunacak. Ayrıca sezon başında kadroya dahil edilen Boyd için de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Guilherme’yle ilk temas sağlandı

Beşiktaş, devre arasında kadroya katmayı planladığı Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Guilherme ile ilk teması sağladı. Oyuncunun menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen yöneticiler, bu futbolcunun şartlarıyla ilgili bilgi aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın transferine onay verdiği orta saha oyuncusu konusunda girişimlere başlayacak olan Beşiktaş, bir yandan da Oğuzhan Özyakup ile Trabzonspor görüşmelerini de bekliyor. Oğuzhan’ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonsporla masaya oturacak olan yönetim, anlaşmanın sağlanması halinde Guilherme’yi transfer edecek. Yeni Malatyaspor’la 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme’nin bonservisi ise İtalya Serie B ekiplerinden Benevento’da. Öte yandan siyah-beyazlı yöneticilerin Guilherme konusunda Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan da görüş aldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA BALOTELLİ BOMBASI!

Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmalarına hız verildi. Golcü takviyesi yapmayı planlayan siyahbeyazlılar, gündeme dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'yi aldı.

Serie A'da Brescia forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, ırkçı saldırılar ve Brescia Başkanı Massimo Cellio'nun yaptığı, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor" açıklamalarının ardından takımdan ayrılmayı kafasına koydu. İtalya'da yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek çeşitli bonuslarla imza atan yıldız forvet için menajeri Mino Raiola ile temasa geçilerek şartlar soruldu.

Balotelli için başarı odaklı bonuslarla uygun bir maaş teklifi yapmayı düşünen Beşiktaş'ın, önümüzdeki günlerde bu transfer için harekete geçeceği öğrenildi.

Sezon başında Burak Yılmaz'ın yokluğunda ilk 11'de şans bulan ancak performansıyla beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın'ın devre arası başka bir ekibe kiralanması planlanıyor. 20 yaşındaki futbolcunun geleceğinin çok parlak olacağını düşünen siyah-beyazlı yönetim, öz güvenini geri kazanması için Ocak ayında oyuncusunu Avrupa'dan bir kulübe kiralamayı düşünüyor.

Verona maçında ırkçı saldırılara maruz kalan Balotelli'ye Beşiktaş taraftarı, "Come to Beşiktaş" sloganıyla kucak açmıştı. İtalyan futbolcu bu sezon 7 maçta 2 gol attı. (Sabah)

5 FUTBOLCUNUN BİLETİ KESİLDİ!

Devre arası transfer dönemi için şimdiden düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi, maaş bütçesini daha da aşağıya çekmek için bir takım planlamalar yaptı. Siyah-beyazlıların özellikle fazla forma şansı bulamayan verimsiz oyuncuların neden olduğu mali yükten kurtulmanın hesaplarını yaptığı ortaya çıktı.

Geldiğinden beri takıma yeterince katkı yapamayan Orkan Çınar, Muhayer Oktay ve Enzo Roco gibi isimlerin yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens’in ara transfer döneminde kiralık ya da bonservisle gönderilmelerinin düşünüldüğü aktarıldı. Bu hamlenin ekonomik tasarruf planlaması içerisinde olduğu vurgulanırken, kabul etmeleri halinde oyuncularla yolların ayrılacağı ifade edildi. Yönetimin hiçbir oyuncuya ayrılık için baskı yapmayacağı belirtildi.

Tamamen karşılıklı anlaşma yöntemiyle bu ayrılıkları sağlamayı planlayan yönetim, ufuktaki faiz yükünden en az zararla çıkmaya çalışacak. Göreve gelir gelmez mevcut borçları azaltmak için uzun vadeli planlar yapan siyah-beyazlılar, 2020 yılında mevcut borçlara binecek faiz yüküne önlem olarak, futbol takımında tasarrufa gitmek zorunda kalacak. Forma şansı bulamayan oyuncular ile kiralık olarak ya da karşılıklı sözleşme feshetme yoluyla vedalaşmak isteyen yönetim, bunun yanında sponsorlar vasıtasıyla yeni gelir kaynakları bulmaya çalışacak.

Devre arası gelmeden söz konusu oyuncuların menajerleriyle bir araya gelecek olan siyah-beyazlılar, as oyunculara gelmesi muhtemel teklifleri de değerlendirmeye alacak. Hem saha içini hem de mali yapıyı istikrarlı bir şekilde götürmek isteyen yönetim kurulu bu nedenle uzun bir süre kemer sıkma politikası uygulayacak. (Skorer)

BEŞİKTAŞ SELMANİ'YE HAYRAN KALDI!

Bir yandan Karius’un bonservisi için Liverpool’la masaya oturmaya hazırlanan Beşiktaş’ın diğer yandan alttan alta yeni kaleci arayışlarına koyulduğu ve Gentian Selmani‘yi lisitenin başına aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Selmani’ye hayran kaldı

Bu sezon genel itibariyle Karius’tan memnun olmasına karşın 8 milyon avroluk bonservis bedeli olan Alman eldiven için İngiltere’ye çıkarma yapmaya hazırlanan Erdal Torunoğlulları’nın bütün ihtimalleri hesapladığı öğrenilirken, Beşiktaş’ın izleme heyetinin boş durmadığı ve yetenekli bir kaleci için çalışmalara başladığı belirtildi.

Selmani 20 milyon avroluk Strakosha’nın arkasında

TFF 1.Lig’de hafta sonu oynanan Menemenspor Balıkesirspor maçını yakından takip eden Beşiktaş scoutlarının Gentian Selmani’yi çok beğendiği bildirildi. Sezon başında Arnavutluk ekibi Laçi’den bedavaya alınan 21 yaşındaki kalecinin performansına hayran kalan siyah beyazlıların bol bol not tuttuğu kaydedilirken, yetenekli file bekçisinin son 6 haftada sadece 1 gol yemesi büyük dikkat çekti.

Edoardo Reja’nın milli takıma davet ettiği Selmani’nin İtalyan takımları tarafından göz hapsine alındığı bildirilirken, Beşiktaş’ın Ocak ayında olmasa bile sezon biter bitmez Menemenspor’un kapısını çalacağı iddia edildi. (Akşam)

ROCO'NUN YERİNE STOPER ARANIYOR!

Beşiktaş adına ocak ayı transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Forvet için Mario Balotelli için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, orta saha ve kanat takviyesini ise Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katarak gerçekleştirmek istiyor.

Kartal'ın transfer yapmayı planladığı bir başka mevki de stoper… Yaz döneminde kendisine takım bulması söylenen ancak ayrılmayı reddeden Enzo Roco'ya gelebilecek tekliflere kapıyı açan Beşiktaş yönetimi, bu oyuncunun yerine Hollanda'da stoper arayışlarına başladı. Scout ekibiyle birlikte belirlenen isimlere yoğunlaşan transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın bu ülkede bir dizi temaslarda bulunduğu ifade edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ekonomik sıkıntı nedeniyle transferde düşük maliyet-maksimum fayda ilkesinden taviz vermeden hareket edecek. (Sabah)

TALISCA'DAN MÜJDELİ HABER!

Talisca'yı geri getirme hayali kuran Beşiktaş’a, Çin’den müjdeli haber geldi.

Sadece Talisca değil, Çin’de futbol oynayan pek çok yıldızın boşa çıkma ihtimali yüksek. Çünkü 25 Kasım’da Şangay’da toplanan Çin Futbol Kurulu, federasyonun önerdiği yeni yabancı kuralını tartışıyor. Bu kural, önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sayısının 1+1 olmasını öngörüyor. Yani kulüpler kadrolarında 2 yabancı istihdam edebilecek ancak bunlardan sadece 1 tanesi sahada yer alabilecek. Çin Futbol Federasyonu maaşlara limit getirilmesini de öngörüyor. Bu kurallarla Çinli oyuncuların gelişmesi ve yerel yıldızların yetiştirilmesi teşvik edilmeye çalışılıyor. Federasyon, ‘Süper Dış Yardım’ ismi altında kadrosunda tek yabancı bulunduran takımlara ekonomik teşvikte bulunmayı da öngörüyor.

Tek yabancı oynatan kulüplere verilecek mali desteğin 25 milyon euroya (150 milyon yuan) kadar olması da planlanıyor. Çin A ve B Ligi’ndeki kulüplerin en yüksek maaşlarının 10 milyon, 6 milyon ve 3 milyon yuanla sınırlandırılması da gündemde. Ancak Çin Süper Ligi’ndeki yatırımcıların pek çoğu üst ligdeki oyuncuların maaşlarının 10 milyon yuanla (1 milyon 290 bin euro) sınırlandırılmasına karşı çıkıyor. Federasyon Çinli futbolcuların gelişimi için U23, U21 liglerini de kurmayı planlıyor. Bu liglerde de maksimum maaşlar 1 milyon yuan olacak. 30 yaşın üzerindeki yabancıların transferine de yasak gelecek. (Akşam)







