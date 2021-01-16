Son dakika | Beşiktaş, Bilal Ceylan transferini bitirdi

Beşiktaş son dakika transfer haberi... Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Gelecek vadeden isimlere yönelen Kara Kartal, Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan'ı kadrosuna katıyor. beIN Sports'un haberine göre; Siyah Beyazlı ekip, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için Eskişehirspor'la anlaşmaya vardı. Aralık 2019'da Eskişehirspor'la profesyonel sözleşme imzalayan Bilal'in ismi Fenerbahçe ve Ligue 1 ekibi Lille ile de anılıyordu.

Eskişehirspor formasıyla bu sezon TFF 1. Lig'de 16, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan genç futbolcunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, geçtiğimiz yıl Bilal'le ilgili övgü dolu sözler sarf etmiş ve ''Bilal Ceylan ileride Türk futboluna damgasını vuracak çok önemli bir sağ bek oyuncusu. Allah nasip ederse çok büyük bir isim yetişiyor. Damgasını vuracağına eminim. Henüz 16 yaşında. Fizik ve tecrübe kazanmalı. Kendisinden çok büyük beklentilerimiz var. Bilal gibi önemli yetenekleri Türk futboluna kazandırırsak ne mutlu bize.'' ifadelerini kullanmıştı.







