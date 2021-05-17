Son dakika! Beşiktaş, Besar Gudjufi transferini bitirdi

Sezonu şampiyon kapatan Beşiktaş, ilk transferi bitirmek üzere... Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği ve transferi için yoğun çaba harcadığı 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin transferinde sona geldi. Potansiyeliyle dikkat çeken ve Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'in de transfer etmek istediği aktarıldı.

5 senelik sözleşme imzalanacak

Uzun araştırmalar sonucu önemli potansiyel taşıdığı konusunda hem fikir olunan 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Beşiktaş tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası prensipte el sıkışıldı ve oyuncuyla transfer döneminin açılmasıyla birlikte 5 senelik sözleşme imzalanacak.







