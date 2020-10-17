Son dakika haberi... Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda genç oyuncu Furkan Haltalı'nın dün yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Basketbolcumuz Furkan Haltalı’nın ailesinde 14.10.2020 tarihinde Covid-19 pozitif vakası çıkması üzerine, oyuncunun aynı gün yapılan testi negatif çıkmıştır.

Olası bulaşma riski göz önüne alınarak oyuncu izole edilmiş ve karantinaya alınmıştır.

Sporcumuzun 16.10.2020 tarihinde yapılan ikinci testi ise pozitif sonuçlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili protokolleri gereği oyuncumuzun karantina ve takip süreci devam etmektedir. Furkan Haltalı’nın şu aşamada herhangi bir şikayeti yoktur.

Basketbol Takımlarımıza yapılan rutin kontrollerde başka bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."