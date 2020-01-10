Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi, TFF'nin belirlediği limitler, transferler ve takımdaki son durum hakkında konuştu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalar:

Beşiktaş'ın ayakta kalması ve sağlıklı yürüyebilmesi Türk futbolu için çok önemlidir. Bir önceki dönem 10 milyon TL kâr eden bir kulübün bir sonraki dönemde yaklaşık 300 milyon TL zarar etmesi ibra edilmemek için yeterlidir. İbra edilmemek dünyanın sonu değil.

Bir önceki sayın başkanın (Fikret Orman) kendini aklaması elindedir. Ben kuvvetler ayrılığıyla yönetilmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Biz Beşiktaş için kendimizi feda etmeye geldik, hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Beşiktaş'ın şu anda ağır bir yükü var, maddi manevi her türlü sorunu çözerek yola devam ediyoruz.

Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olmayan arkadaşlarımız transfer komitesi üyeliği yaptılar. Her türlü karar için başkandan imza alan arkadaşlar neden o gün sorgulamadı bunu? TFF'den alacağımız cevaba göre tahkim hakkımızı kullanmak istiyoruz.

Bugüne kadar hiçbir futbolcunun parası Beşiktaş'ta kalmadı. Benim tercihim Futbol A.Ş.'nin başında Erdal Torunoğulları'nın olmasıdır. TFF'nin limitleri aşan takımlara uygulayacağı cezalar ağır. Beşiktaş'ı gelecek sezon puan silme cezası alma durumuna getirmeyi kendime yakıştıramam. Abdullah Avcı ile transfer için konuştum, ihtiyacımız olan 1-2 bölge olduğunu söyledi.

Cenk Tosun gündemimize geldi, doğrudur. Sorunları halledemediğimiz için maalesef Cenk Tosun'a cevap veremedik. Eğer TFF'den cevap aldığımızda Cenk başka bir takımla anlaşmış olursa çok üzülürüz.

TFF limit kararını açıklamadan transfer yapmak istemiyorum. Rakiplerimiz yapıyor olabilir ama ben bu riske giremem. Eğer kendi şirketim olsaydı risk alırdım ama Beşiktaş'ı böyle riske atamam. TFF son güne kadar beklerse o zaman art niyet ararız!

Fikret Orman, bana ağabey dediği için teşekkür ederim. İbra edilmemesi şahsi bir olay değil, burası kurumsal bir yer, burası Beşiktaş. Burada duygulara gerek yok, olayları şahsileştirmeyelim.